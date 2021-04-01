Kırıkkale'de otomobil takla attı: 2 yaralı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Çevreyolu Karacalı Köprüsü mevkiinde meydana geldi. Ender Ö. yönetimindeki 58 ABE 050 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle takla atan otomobilin sürücüsü Ender Ö. ile yanında bulunan Cansel U. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan Ender Ö. ile Cansel U., olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-04-01 02:24:54



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