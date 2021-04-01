Kırıkkale'de öğrencilere çevre, doğa ve hayvanları koruma eğitimi

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KIRIKKALE İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevre, doğa ve hayvanların korunmasına karşı duyarlılığın arttırılması amacıyla başlatılan proje kapsamında, öğrencilere Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitim verdi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Timi Komutanı Jandarma Astsubay Çavuş Gözde Atuçuranoğlu, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yürütülen proje kapsamında, 900 öğrenciye EBA üzerinden eğitim verdi. Eğitimlerde; çevre sağlığı, ekolojik denge, ormanların faydaları, doğa ve hayvanların korunması, hayvan hakları gibi konular ele alındı. Proje kapsamında yıl boyunca 11 bin öğrenciye eğitim verileceği belirtildi.

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-Eğitimden görüntüHaber: Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)-DHA-Bölge Türkiye-Kırıkkale

2021-04-01 11:03:16



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