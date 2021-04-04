Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da Bayrampaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da Bayrampaşa maçı hazırlıkları sürüyor

İHA

Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da Bayrampaşa maçı hazırlıkları sürüyor

Kırıkkale Büyük Anadoluspor, ligin 30. haftasında deplasmanda Bayrampaşaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Misli.com 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Kırıkkale BA, 7 Nisan Çarşamba günü Bayrampaşaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını Fikret Karabudak Stadyumu sahasında yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktörü Nihat Baran yönetimindeki idman, ısınma ve kondisyon çalışmalarıyla başladı. Dar alanda gerçekleştirilen idman, çift kale maçın ardından yapılan bireysel çalışmalarla tamamlandı. Antrenman sonrası İHA muhabirine açıklama yapan Teknik Direktör Nihat Baran, futbolcuların form durumunun iyi olduğunu söyledi.

"Bizim puanlara ihtiyacımız var"
Baran, "Takımın şu andaki form durumu gayet iyi çocuklarımızın tamamından memnunuz. Kırıkkale sporumuzu kümede tutmak için gerek yönetim olsun, gerek futbolcularımız olsun, gerek teknik heyet olsun gecemizi gündüzümüze katıp çalışıyoruz. İnşallah garantileyene kadar da bu çabamız devam edecek. İşin sonunda alttaki 4 takımın üstünde tuttuğumuz süreçte bu sezonda başarılı olmuş sayacağız ama kritik son 5 haftaya girdik. 2 rakibimiz düşmeye oynayan takım. 3 maçımızda deplasmanda oynayacağız. 3’ü de yukarıda hedefi kovalayan maçlar oynayacağız. Bizim puanlara ihtiyacımız var. Ciddiyeti elden bırakmayacağız. Kesinlikle bu takımı kümede tutmaya çalışacağız" dedi.

Kaptan Mehmet Bozcan: "Kaybedeceğimizi düşünmüyorum"
Takım kaptanı Mehmet Bozcan ise "Takım olarak iyi bir ortam var. Yöneticisiyle, futbolcusuyla, hocasıyla müthiş bir ortam var. Bu çıkışı Bayrampaşa maçıyla devam ettirip, sezon sonuna kadar bu mücadeleyi devam ettirdiğimiz süreçte kaybedeceğimizi düşünmüyorum. İnşallah Kırıkkalesporu hak ettiği yere getirerek taraftara camiaya armağan ederiz hep birlikte" ifadesini kullandı.

Aykut Çift: "Ligde kalmak istiyoruz"
Takımın en çok gol atan futbolcusu Aykut Çift de "4 haftadır bir çıkışımız var oyun olarak. Son 4 maçın 3’ünde gol yemedik sadece 1’inde yedik. Bu bizim takımın üzerinde olumlu etki yansıtıyor. Herkesin kendine öz güveni geldi. Son haftalarda olması da daha iyi oldu. Burada kaldı 5 maçımız bu 5 maç içinde en yüksek puanı toplayıp bu ligde kalmak istiyoruz. Önümüzdeki yıllar Kırıkkalespor için bir yapılanma olur. İleriki yıllarda daha iyi yerlerde görmek dileğiyle Kırıkkalesporu. Onun için uğraşıyoruz” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kıraathanede ikinci kez oyun oynarken yakalanan 9 kişiye yine 56 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kıraathanede ikinci kez oyun oynarken yakalanan 9 ...
Engelli asansörüne zarar veren iki genç kamerada
YEREL HABERLER Engelli asansörüne zarar veren iki genç kamerada
Op. Dr. Esra Çabuk Cömert: "Kanser tedavisinde doğurganlığı korumak mümkün"
YEREL HABERLER Op. Dr. Esra Çabuk Cömert: "Kanser tedavisinde ...
Korona virüs dinlemeyen kumarcılara 68 bin 850 lira ceza Kapatılan kıraathanede ikinci kez kumar oynarken yakalandılar
YEREL HABERLER Korona virüs dinlemeyen kumarcılara 68 bin 850 lira ...
E-Devlet üzerinden seyahat izni başvurusu yapanlar dikkat: Onaylanmadan yola çıkmayın E-Devlet üzerinden başvuru yapıp onaylanmadan seyahat eden kişilere ceza kesildi Kırıkkale’de 56 saatlik sokağa kısıtlama denetimleri
YEREL HABERLER E-Devlet üzerinden seyahat izni başvurusu yapanlar ...
Babasına ait bağ evinden hırsızlık yapan şahıs gözaltında
YEREL HABERLER Babasına ait bağ evinden hırsızlık yapan şahıs ...
Kısıtlama saatinde kumar oynayan 9 kişiye 56 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlama saatinde kumar oynayan 9 kişiye 56 bin lira ...
Kırıkkale'de kıraathaneye polis baskını: 9 kişiye 56 bin 250 TL ceza
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kıraathaneye polis baskını: 9 kişiye 56 ...
43 ilin geçiş güzergahında HES kodu denetimi: Otobüsler ve özel araçlar tek tek durduruldu "Kırmızı" kategorideki Kırıkkale’de sıkı korona virüs denetimi
YEREL HABERLER 43 ilin geçiş güzergahında HES kodu denetimi: ...
Kırıkkale'de 56 saatlik kısıtlama başladı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 56 saatlik kısıtlama başladı
18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 18 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli ...
Tütün denetim ekiplerine hizmet içi eğitim verildi
YEREL HABERLER Tütün denetim ekiplerine hizmet içi eğitim verildi
Otizmli öğrencilerin oluşturduğu mehter takımı gösteri yaptı
YEREL HABERLER Otizmli öğrencilerin oluşturduğu mehter takımı ...
Kırıkkale’deki okullarda kantin denetimi
YEREL HABERLER Kırıkkale’deki okullarda kantin denetimi