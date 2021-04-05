Kırıkkale'de yıl traktör kazaları yüzde 63 azaldı

Kırıkkale’de yürütülen çalışmalar neticesinde geçen yıl meydana gelen traktör kazaları 2019 yılına göre yüzde 63 azaldı.

Kırıkkale Valiliği koordinesinde İl Jandarma Komutanlığınca 'traktör ve diğer tarım araç ve aletlerinin güvenli kullanılmasının sağlanması' maksadıyla 2020 yılında bir proje başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde 2020 yılında bir önceki yıla göre traktör kazalarında yüzde 63’lük bir azalma meydana geldiği bildirildi.

İl genelinde yürütülen ve bu sene de devam edilen proje kapsamında, kentte tespit edilen bin 550 traktörün tamamı takip edilirken özellikle köy yollarında denetimlere ağırlık veriliyor. Denetimlerde traktör ve römorklarında reflektörlerin eksiksiz olmasının sağlanması amacıyla kontroller gerçekleştiriliyor.

2001 yılından sonra üretilen tüm traktörlerde zorunlu kılınan, ölüm ve yaralanmaya karşı koruma sağlayan koruma çerçevesi, koruma kabini ve emniyet kemerinin kazalarda ölüm oranını yüzde 50 azaltması nedeniyle vatandaşlar da bu konuda bilinçlendiriliyor.

Bu çerçevede Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri tarafından Keskin’in Ceritmüminli köyü ile Karakeçili’nin Akkoşan ve Sülübük köylerinde vatandaşlara traktörlerde devrilmeye karşı koruma çerçevesi, koruma kabini ve emniyet kemerinin önemi konusunda bilgilendirme yapılırken broşürler dağıtıldı.

Projenin hayata geçirilmesiyle birlikte şu ana kadar toplam 320 traktörün standartlara uygun hale getirilmesi sağlandı.

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