Vali Sezer Delice'deki çalışmaları yerinde inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Vali Sezer Delice'deki çalışmaları yerinde inceledi

İHA

Vali Sezer Delice'deki çalışmaları yerinde inceledi

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Delice ilçesinde biten ve yapımına devam edilen çalışmaları yerinde inceledi.
Vali Yunus Sezer, ilçe programları kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulunmak ve toplantılar yapmak üzere Delice ilçesine ziyarette bulundu. İlçeye gelişinde Delice Kaymakam Vekili Mehmet Gündoğdu, Delice Belediye Başkanı Turgut Özdem, Çerikli Belediye Başkanı Nuh Şahin ve daire amirleri tarafından karşılanan Vali Sezer, ilk olarak Kaymakamlık ve aynı binada hizmet veren İlçe Nüfus Müdürlüğünü ziyaret ederek ilçede yürütülen çalışmalarla ilgili bilgi aldı. Vali Sezer, Kaymakamlık ziyaretinin ardından, Şehit Binbaşı Erkan Dikmen Ortaokulu Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda, Delice'nin mahalle ve köy muhtarları ile bir araya geldi.
Vali Sezer başkanlığında, ilgili heyetin de katılımları ile gerçekleşen toplantıda, 2020 yılında yapılan ziyaret sırasında görüşülen konular tekrar gündeme getirilerek çalışmaların durumu hakkında bilgiler alınırken güncel sorunlar ve yeni talepler de dinlendi.
Vali Yunus Sezer, toplantının ardından ilçede devam eden çalışmaları ve yapılması planlanan projelerin değerlendirmesini yaptı.
Toplantının ardından Delice Hünerli Eller Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifini ziyaret eden Vali Sezer, kooperatifin faaliyetleri hakkında Kooperatif Başkanı ve aynı zamanda Küçükavşar Köyü Muhtarı Suna Yalçın’dan bilgi aldı.
Delice ilçesinde bulunan Karabekir konağında Halk Eğitim Merkezi Sergi açılışını gerçekleştiren Vali Sezer, öğrenciler tarafından sunulan mini konseri de dinledi.
Delice ilçe ziyaretinde Vali Sezer’e, İl Jandarma Komutan Vekili Alb. Cihan Şanlı, İl Genel Meclis Başkanı Murat Çaykara, Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Uğur Atar, Tarım ve Orman İl Müdürü Sırrı Yılmaz, Ticaret İl Müdürü Seyfettin Çetiner, İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Fuat Güler ile DSİ 56. Şube Müdürü Serkan Bostancıoğlu da eşlik etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayalıkta sıkışan keçiyi AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Kayalıkta sıkışan keçiyi AFAD kurtardı
Yahşihan yatırımcılara kapısını açtı
YEREL HABERLER Yahşihan yatırımcılara kapısını açtı
Memur-Sen’den emekli amiraller hakkında suç duyurusu: "Darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir"
YEREL HABERLER Memur-Sen’den emekli amiraller hakkında suç duyurusu: ...
Kırıkkale'de yıl traktör kazaları yüzde 63 azaldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de yıl traktör kazaları yüzde 63 azaldı
Kırıkkale'de 56 saatlik kısıtlamada 240 bin liralık ceza
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 56 saatlik kısıtlamada 240 bin liralık ...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Kırıkkale'de 183 milyon maske üretildi"
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Kırıkkale'de 183 milyon ...
Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da Bayrampaşa maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da Bayrampaşa maçı ...
Kıraathanede ikinci kez oyun oynarken yakalanan 9 kişiye yine 56 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kıraathanede ikinci kez oyun oynarken yakalanan 9 ...
Engelli asansörüne zarar veren iki genç kamerada
YEREL HABERLER Engelli asansörüne zarar veren iki genç kamerada
Op. Dr. Esra Çabuk Cömert: "Kanser tedavisinde doğurganlığı korumak mümkün"
YEREL HABERLER Op. Dr. Esra Çabuk Cömert: "Kanser tedavisinde ...
Korona virüs dinlemeyen kumarcılara 68 bin 850 lira ceza Kapatılan kıraathanede ikinci kez kumar oynarken yakalandılar
YEREL HABERLER Korona virüs dinlemeyen kumarcılara 68 bin 850 lira ...