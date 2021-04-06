Çeşitli suçlardan aranan 17 şahıstan 6'sı tutuklandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Çeşitli suçlardan aranan 17 şahıstan 6'sı tutuklandı

İHA

Çeşitli suçlardan aranan 17 şahıstan 6'sı tutuklandı

Kırıkkale'de çeşitli suçlardan aranan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezası da bulunan 17 kişiden 6'sı tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kent genelinde hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede ekipler, hırsızlık suçlarından 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan İ.D., 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile aranan P.P., hırsızlık suçundan 6 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan H.Ş., silahla yağma suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan S.H., ailenin korunması suçundan 3 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan M.K. ile 6 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.K. isimli şahıslar yakalandı.
Gözaltına alınan hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Ayrıca çeşitli suçlardan kaydı bulunan E.Y., H.D., O.Y., E.H., D.Ç., Ö.S., H.H.M., H.G., S.G., A.A. ve S.C. isimli şahıslar ise işlemlerinin ardından salıverildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Vali Sezer Delice'deki çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Vali Sezer Delice'deki çalışmaları yerinde inceledi
Kayalıkta sıkışan keçiyi AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Kayalıkta sıkışan keçiyi AFAD kurtardı
Yahşihan yatırımcılara kapısını açtı
YEREL HABERLER Yahşihan yatırımcılara kapısını açtı
Memur-Sen’den emekli amiraller hakkında suç duyurusu: "Darbe heveslileri yargı önünde hesap vermelidir"
YEREL HABERLER Memur-Sen’den emekli amiraller hakkında suç duyurusu: ...
Kırıkkale'de yıl traktör kazaları yüzde 63 azaldı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de yıl traktör kazaları yüzde 63 azaldı
Kırıkkale'de 56 saatlik kısıtlamada 240 bin liralık ceza
YEREL HABERLER Kırıkkale'de 56 saatlik kısıtlamada 240 bin liralık ...
Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Kırıkkale'de 183 milyon maske üretildi"
YEREL HABERLER Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Kırıkkale'de 183 milyon ...
Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da Bayrampaşa maçı hazırlıkları sürüyor
YEREL HABERLER Kırıkkale Büyük Anadoluspor'da Bayrampaşa maçı ...
Kıraathanede ikinci kez oyun oynarken yakalanan 9 kişiye yine 56 bin lira ceza
YEREL HABERLER Kıraathanede ikinci kez oyun oynarken yakalanan 9 ...
Engelli asansörüne zarar veren iki genç kamerada
YEREL HABERLER Engelli asansörüne zarar veren iki genç kamerada
Op. Dr. Esra Çabuk Cömert: "Kanser tedavisinde doğurganlığı korumak mümkün"
YEREL HABERLER Op. Dr. Esra Çabuk Cömert: "Kanser tedavisinde ...
Korona virüs dinlemeyen kumarcılara 68 bin 850 lira ceza Kapatılan kıraathanede ikinci kez kumar oynarken yakalandılar
YEREL HABERLER Korona virüs dinlemeyen kumarcılara 68 bin 850 lira ...