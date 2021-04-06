Kırıkkal'de borcu bulunan kişiyi kaçıran şüpheliye gözaltı



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Sulakyurt ilçesinde kendisine borcu bulunan R.G.'yi (66) kaçırıp, alıkoyduğu iddia edilen İ.G. (63) gözaltına alındı.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı İnegazili köyünde oturan R.G., bu sabah ortadan kayboldu. Yakınları, jandarmaya başvurarak R.G.'yi, 55 bin lira borcu bulunan İ.G. tarafından kaçırılmış olabileceğini söyledi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, İ.G.'nin Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesi Ayvatlı köyündeki evine gitti. İ.G. kapıyı açtığı sırada içeriden bağırma sesi geldi. Evde yapılan aramada R.G.'nin odada zorla alıkonulduğu tespit edildi. R.G.'nin cep telefonuna da el konulduğu belirlendi. İ.G. 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan gözaltına alındı. R.G. de ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Soruşturma sürdürülüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-04-06 15:37:07



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