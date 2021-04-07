Yahşihan Belediyesinde 'Sosyal Denge Tazminatı' artırılarak sözleşme yenilendi

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, Türk Yerel HizmetSen ile yapılan görüşme neticesinde 2021 yılı için memurlara Sosyal Denge Tazminatı ödenmesi için sözleşme imzalayarak, geçen yılki sözleşme miktarını artırdı.

Başkan Osman Türkyılmaz ile Türk Yerel HizmetSen Kırıkkale Şube Başkanı Eyüp Aygör, Yahşihan Belediyesinde görev yapan 12’si sözleşmeli olmak üzere toplamda 51 memuru kapsayan sosyal denge tazminatı sözleşmesinin imzası için bir araya geldi. Toplantıda belediye memurlarının yüzünü güldüren sözleşme imzalanarak, geçen yılki sözleşme miktarı artırıldı.

Yahşihan Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, “Bizler Yahşihan Belediyesi olarak tüm çalışanlarımızın yanında olmak için gayret gösteriyoruz. Bizler burada olduğumuz sürece her zamanda yanlarında olmaya devam edeceğiz. Belediyemiz bünyesinde memur olarak görev yapan 51 personelimiz için Türk Yerel HizmetSen ile imzalayıp miktarını artırdığımız Sosyal Denge Tazminatının hem personelimize hem de ailelerine hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

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