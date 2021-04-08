Kızılırmak nehri üzerine 67 milyon liralık 'Millet Bahçesi' inşa ediliyor Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, çalışmaları yerinde inceledi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kızılırmak nehri üzerine 67 milyon liralık 'Millet Bahçesi' inşa ediliyor Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, çalışmaları yerinde inceledi

İHA

Kızılırmak nehri üzerine 67 milyon liralık 'Millet Bahçesi' inşa ediliyor Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, çalışmaları yerinde inceledi

Kırıkkale'de Kızılırmak nehri üzerine 67 milyon liralık bütçeyle inşa edilen 500 dönümlük Millet Bahçesi projesinin yıl sonunda tamamlanması planlanıyor.
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından içerisinde millet kıraathanesinin de yer alacağı 500 bin metrekare alana 67 milyon liralık bütçeyle inşa edilen Millet Bahçesi çalışmaları sürüyor. "Daha çok yeşil" anlayışı doğrultusunda Kırıkkale'de hayata geçirilen Millet Bahçesi, şehir coğrafyasına yeni bir değer katacak. Kırıkkale'ye yeni bir soluk getirecek Millet Bahçesi projesi; içerisinde barındıracağı yeşiliyle, millet kıraathanesiyle, yürüyüş, koşu parkurlarıyla, bisiklet yoluyla, dinlenme ve piknik alanlarıyla doğa ile iç içe yepyeni bir sosyal yaşam alanı olacak. Çocuk oyun alanlarının ve bitki müzesinin olacağı millet bahçesinde 15 bin 326 ağaç ve yeşil alanlar yer alacak. Vatandaşların ihtiyaç duyacağı sosyal donatıların yer alacağı millet bahçesinde tema bahçeleri, çiçekli bitkiler ile buluşacak vatandaşlar huzur içinde vakit geçirebilecek.
Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kızılırmak kıyısına inşa edilen Millet Bahçesindeki çalışmaları yerinde inceledi. Yetkililerden bilgiler alan Saygılı, Millet Bahçesinin şehir için çok önemli bir proje olduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla uygun olan her şehre bir Millet Bahçesi Projesi yapıldığını belirten Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, bu manada şanslı illerden bir tanesinin de Kırıkkale olduğunu söyledi.

"Ekipler gecegündüz çalışıyor"
Kızılırmak kenarında belediyeye ait 500 dönümlük bir arazi üzerine Türkiye’nin en büyük Millet Bahçelerinden birisinin Kırıkkale'ye yapıldığını ifade eden Saygılı, şunları kaydetti:
"Çok hızlı bir şekilde devam ediyor inşaatımız. Müteahhit firmaya teşekkür ediyorum gecegündüz çalışıyorlar. Gerçekten çok amaçlı şehrimizin ihtiyaçlarına cevap verebilecek çok güzel bir Millet Bahçesi, Kızılırmak kenarında yapılıyor. Çevre ve Şehircilik Bakanlığımıza ve TOKİ’ye bu manada göstermiş oldukları işbirliği ve katkı için çok teşekkür ediyoruz. Çok büyük emekleri var bu millet bahçesinin oluşumunda. Ben bütün emeği geçen milletvekilimize, valimize, herkese çok teşekkür ediyorum. AK Parti iktidarında yapılan en önemli son dönemdeki vaatlerden bir tanesi de Millet Bahçesiydi. Bunun da realizme olması bizi memnun ediyor."

"15 binin üzerinde ağaç dikilecek"
Saygılı, "Pek çok yürüyüş alanları, yeşil alanlar, piknik sahaları, bisiklet alanları, Millet Bahçesinin içerisinde hemen hemen hepsinde bulunan Millet Kıraathaneleri, spor merkezleri, pek çok aktivite merkezleri bu alanımızın içerisinde yer alıyor. Bizi farklı kılan Kızılırmak’ın kenarında oluşumuz. Burası halkımızın kullanımında olan bir parktı. Burada gördüğünüz gibi hiçbir ağacımıza dokunulmadan yeşil alana dokunulmadan 15 binin üzerinde ağaç da dikilecek. Yeşil bir alan halkımızın nezih bir şekilde kullanabileceği bir alan Kızılırmak kenarındaki Kırıkkale Millet Bahçesi, içerisindeki gölet ve su gezinti alanları, yürüyüş ve bisiklet yolu, mini hayvanat bahçesi, çim aktivite sahaları, piknik alanları, spor alanı, millet kıraathanesi gibi olanaklarıyla birden fazla ihtiyaca cevap verecek" ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yahşihan Belediyesinde 'Sosyal Denge Tazminatı' artırılarak sözleşme yenilendi
YEREL HABERLER Yahşihan Belediyesinde 'Sosyal Denge Tazminatı' ...
Kırıkkale’deki mezarlıklarda yabani otlarla mücadele
YEREL HABERLER Kırıkkale’deki mezarlıklarda yabani otlarla mücadele
Nesli tehlike altındaki Toyu Kuşu görüntülendi
YEREL HABERLER Nesli tehlike altındaki Toyu Kuşu görüntülendi
Kırıkkal'de borcu bulunan kişiyi kaçıran şüpheliye gözaltı
YEREL HABERLER Kırıkkal'de borcu bulunan kişiyi kaçıran şüpheliye ...
Kırıkkale'de bir kişiyi zorla alıkoyan şahıs gözaltında
YEREL HABERLER Kırıkkale'de bir kişiyi zorla alıkoyan şahıs ...
Başkan Saygılı, “Vatandaşlarımızdan maske, mesafe hijyene uymalarını istiyoruz” Başkan Saygılı Pandemi Kurulu Toplantısına katıldı
YEREL HABERLER Başkan Saygılı, “Vatandaşlarımızdan maske, mesafe ...
'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt annelik yapıyor
YEREL HABERLER 'Kestane'den 'insanlık' dersi, üç yavru kediye süt ...
Çeşitli suçlardan aranan 17 şahıstan 6'sı tutuklandı
YEREL HABERLER Çeşitli suçlardan aranan 17 şahıstan 6'sı tutuklandı
Vali Sezer Delice'deki çalışmaları yerinde inceledi
YEREL HABERLER Vali Sezer Delice'deki çalışmaları yerinde inceledi