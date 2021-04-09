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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de 513 kişiye temel ilk yardım eğitimi

İHA

Kırıkkale'de 513 kişiye temel ilk yardım eğitimi

Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü tarafından 20202021 yılları arasında 513 kişiye temel il yardım eğitimi verildi.
İl Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri personelince, korona virüs pandemisi sürecinde salgın tedbirleri gözetilerek temel ilk yardım eğitimi düzenlendi. Ücretsiz gerçekleştirilen eğitimleri başarı ile tamamlayan kursiyerlere sertifika ve ilk yardımcı kimlik kartı verildi.
Konuyla ilgili İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Hayatın her döneminde, her ortamda kaza, yaralanma ve ilkyardım gerektiren hastalık riski bulunmaktadır. Ayrıca ülkemizde zamanında doğru müdahale yapılmadığı için ev, iş, trafik kazaları veya doğal afetler nedeni ile çok sayıda vatandaşımız yaşamını kaybetmekte ya da sakat kalmaktadır. Bu gibi durumlarda olay yerinde her zaman bir sağlık görevlisi olamayacağı için ortamda bulunan kişilerin kendilerine veya başkalarına yapacakları ilk yardım uygulamaları son derece önem arz etmektedir" denildi.
Açıklamada, "Bireysel ve toplumsal zararları en aza indirmek dışında sosyal bir varlık olmanın bir gereği olarak, ilkyardım eğitimi almak ve uygulamak özel bir anlam ve önem taşımaktadır. Bu kapsamda 20202021 yılları içerisinde ilgili birim personelimiz tarafından toplumun ilkyardım bilgibecerisini geliştirmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla 513 kişiye ücretsiz olarak sertifikalı temel ilk yardım eğitimi verilmiştir. Bu eğitimlerin sonuncusu 56 Nisan 2021 tarihleri arasında yapılmış olup, kursa katılan 10 kişilik TAMGA ve 14 kişilik AFAD gönüllüsü eğitimlerini tamamlamışlardır. İki günlük eğitimler sonrasında katılımcılar yazılı sınava tabi tutulmuş, başarılı olan kursiyerlere sertifika ve ilkyardımcı kimlik kartı verilmiştir" ifadelerine yer verildi.

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