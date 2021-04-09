Kırıkkale’de ilginç kaza, cip park halindeki otomobilin üzerine çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale’de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, yolun kenarında park halinde bulunan otomobilin üzerine çıkarak durabildi.

Alınan bilgiye göre kaza, merkez Ağabey Pehlivanlı Caddesi üzerine meydana geldi. H.K. idaresindeki 71 FE 213 plakalı cip, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında park halindeki 06 ST 687 plakalı otomobile çarptı. Cip, çarpmanın etkisiyle park halindeki otomobilin sol ön kısmından teker ve kaput kısmına çıkarak durabildi. Kimsenin yara almadığı ilginç kazada maddi hasar oluştu.

Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapatılan cadde, otomobilin üzerine çıkan cipin çekici yardımıyla kaldırılmasıyla tekrar ulaşıma açıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.