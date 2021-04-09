Vali Sezer, "Afetlere karşı tedbirleri sürekli güncel tutmamız gerek" Vali Sezer AFAD'ın çalıştayına katıldı

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünce "İl Risk Azaltma Planı" çerçevesinde düzenlenen çalıştaya katıldı.

MKE Sosyal Tesisleri Toplantı Salonunda düzenlenen çalıştay hakkında bilgi sunan İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mahmut Coşkun, İl Risk Azaltma Planı kapsamında, ilin risklerinin belirlenmesi amacıyla Kırıkkale genelinde kamu kurum ve kuruluşlarının, teknik personel ve akademisyenlerin katılımıyla gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre öncelikli risk grupları belirlendiğini aktardı.

Anket sonucuna göre düzenlenen 'Endüstriyel Kazalar' konulu çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren Vali Sezer ise, Kırıkkale’nin stratejik öneme haiz bir il olduğunu belirterek "Daha önce ilimizde yaşanılan sıkıntıları da göz önüne alarak, bundan sonra meydana gelebilecek olaylarda nasıl hareket edeceğiz, ne tür tedbirler alacağız bunları sürekli olarak güncel tutmamız gerekir" dedi.

Kırıkkale Üniversitesi ile AFAD arasında gerçekleştirilen işbirliği çerçevesinde Prof. Dr. Süleyman Ersöz, Prof. Dr. Ahmet Kürşat Türker, Doç. Dr. Adnan Aktepe moderatörlüğünde gerçekleştirilecen çalıştay, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör temsilcilerinin, tesis ve kurum faaliyetleri hakkında bilgilendirme sunumları ile devam etti.

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