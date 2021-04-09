Kırıkkale'de ‘Kadına Şiddetle Mücadele' konulu toplantı

Kırıkkale'de, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un video konferansla katıldığı "Kadına Şiddetle Mücadele" konulu toplantı gerçekleştirildi.

Aile içi ve kadına yönelik şiddetle mücadelede kurumlar arası işbirliğinin sağlanması ve eşgüdüm halinde hareket edilmesi amacıyla; Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Adalet Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı ve Diyanet İşleri Başkanlığının birlikte çalışması sonucunda hazırlanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” doğrultusunda tüm Türkiye’de eş zamanlı olarak toplantı düzenlendi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk’un video konferans yöntemi ile katıldığı toplantıda “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon Planı” kapsamında koordinasyon ve işbirliğinin güçlendirilmesi ve bu doğrultuda alınacak tedbirlerin değerlendirilmesi görüşüldü.

Kırıkkale'de de Vali Yunus Sezer’in başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersan Aslan ve ilgililer katıldı.

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