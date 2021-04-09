Kırıkkale’de 'Montrö bildirisi' tepkisi

Kırıkkale Eğitim Destek Platformu adına açıklama yapan Yasin Pekuz, ‘Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere ilişkin, “15 Temmuz’da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüyor, kirli niyetlerini not ediyoruz” dedi.

Kırıkkale Eğitim Destek Platformu üyeleri, ‘Montrö Boğazlar Sözleşmesi’yle ilgili bildiri yayımlayan emekli amirallere tepki gösterdi. Cuma namazının ardından Nur Camii ve Külliyesi bahçesinde toplanan platform üyeleri adına konuşan MemurSen İl Temsilcisi Yasin Pekuz, “Millete muhtıra verilen dönemlerden kalmış köhne bir zihniyetin hazırladığı bu açıklamayla ‘silahlı kuvvetler’ dahil olmak üzere devletin kurumlarının milletin hizmetinden duyulan rahatsızlık açık edildi” dedi.

Siyasete ve milli iradeye müdahale etme niyetlerini beyan ettiklerini belirten Pekuz, “Milletin inancından, iradesinden, medeniyet değerlerinden kopmuş millete yabancılaşmış bir zihniyetin taşıyıcısı olan bu asker emeklilerinin aktif dönemde oldukları dönemde neye hizmet ettikleri herkesçe bilinmektedir. ‘Deniz kuvvetleri emeklisi’ sıfatıyla yayınladıkları bildiri, içerik itibariyle göstermiştir ki bunlar olsa olsa ‘amiral eskisi’dir. Eski düzenin kafasını konuşan bu 104 vesayet mankurtu; ‘Kanal İstanbul’ ve ‘Montrö’ anlaşmasına dair cümleler üzerinden fikir beyanı adı altında çeşitli iletişim kanallarından gece yarısı deklare ettikleri muhtıra çağrısı bir açıklamayla siyasete ve millet iradesine müdahale etme niyetlerini beyan etmişlerdir” diye konuştu.

Pekuz, “15 Temmuz’da kursaklarında kalan heveslerini FETÖ ayarlı açıklamanın satır aralarına gizlenmiş bir şekilde görüyor, kirli niyetlerini not ediyoruz. 15 Temmuz gecesi bütün vahşetiyle uygulanan ihanet planlarının milletimizin çelik göğsüne çarparak nasıl suya düştüğünü hatırlatıyor, bu açıklamayla aşikar edilen kirli niyetlerinde aynı şekilde milletin maşeri vicdanında mahkum edilerek tarihin kirli sepetine gönderildiğini, gönderileceğini ilan ediyoruz” ifadesini kullandı.

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