Kırıkkale'de kamyonet devrildi: 1 ölü, 3'ü çocuk 7 yaralı



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde, kontrolden çıkan kapalı kasa kamyonetin devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 7 kişi de yaralandı.

Kaza, saat 18.30 sularında KamanAnkara yolu Karakeçili Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Gaziantep'ten Ankara'ya giden Vergi Kuru yönetimindeki 27 TF 583 plakalı kapalı kasa kamyonet, Karakeçili Hastanesi kavşağında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Vergi Kuru ile araçta bulunan yolculardan Bedihanur Özçalar (1), Dursun Kuru (55), İlknur Özçalar (9), Cahit Özçalar (5), Aysel Özçalar (33), Seher Kuru (23) ve Serdar Kuru (26) yaralandı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Vergi Kuru hayatını kaybederken, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-04-09 21:46:40



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