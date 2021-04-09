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Kırıkkale'de kamyonet devrildi: 1 ölü, 3'ü çocuk 7 yaralı

DHA

Kırıkkale'de kamyonet devrildi: 1 ölü, 3'ü çocuk 7 yaralı


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Karakeçili ilçesinde, kontrolden çıkan kapalı kasa kamyonetin devrildiği kazada sürücü hayatını kaybetti, 3'ü çocuk 7 kişi de yaralandı.
Kaza, saat 18.30 sularında KamanAnkara yolu Karakeçili Hastane Kavşağı'nda meydana geldi. Gaziantep'ten Ankara'ya giden Vergi Kuru yönetimindeki 27 TF 583 plakalı kapalı kasa kamyonet, Karakeçili Hastanesi kavşağında sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada, sürücü Vergi Kuru ile araçta bulunan yolculardan Bedihanur Özçalar (1), Dursun Kuru (55), İlknur Özçalar (9), Cahit Özçalar (5), Aysel Özçalar (33), Seher Kuru (23) ve Serdar Kuru (26) yaralandı. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırılan yaralılardan sürücü Vergi Kuru hayatını kaybederken, diğer yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi.
Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2021-04-09 21:46:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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