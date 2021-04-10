Kırıkkale'de tedbirleri hiçe sayıp, okey oynayan 17 kişiye 106 bin TL ceza



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de dernek binasında koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek okey ve iskambil oynayan 17 kişiye toplam 106 bin 250 TL para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Bürosu Amirliği ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, İzmir Caddesi'nde faaliyet gösteren dernek binasına, ihbar üzerine baskın yaptı. Dernekte 17 kişinin maske ve fiziksel mesafe gibi kuralları ihlal ederek, okey ve iskambil oynadığı belirlendi. 17 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 250'şer TL'den toplam 106 bin 250 TL para cezası uyguladı. Dernek hakkında da işlem yapıldı.

DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-04-10 19:05:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.