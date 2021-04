Parkinson erkeklerde daha sık görülüyor

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. İbrahim Terlemez, erkeklerde kadınlara göre daha sık görülen Parkinson hastalığında egzersizin önemli olduğunu belirtti.

Parkinson hastalığının yavaş ilerleyen bir hareket bozukluğu olduğunu belirten Nöroloji Uzmanı Dr. İbrahim Terlemez, "İlk kez 1817 yılında titrek felç olarak tanımlanarak literatüre geçen Parkinson hastalığı beyin hücrelerinde kayıp ile seyreden, kadınlara oranla erkeklerde daha sık görülen, yavaş ilerleyen bir hareket bozukluğudur. İleri yaşlarda görülen hastalık en sık 40 ile 70 yaş aralığında ortaya çıksa da Parkinson hastalarının yüzde 5'lik kesiminde hastalık 20 ile 40 yaş arasında da ortaya çıkabilir. 65 yaş ve üzerinde toplumda görülme sıklığı yüzde 1'dir. Çok nadir olarak daha genç yaş gruplarında görülür. Genç yaş grubunda görüldüğünde her zaman genetik bir neden vardır. Ailesinde Parkinson olan kişiler toplum geneline göre daha yüksek bir oranda hastalığa yakalanma riski taşır. Erkeklerde kadınlara göre daha sık görüldüğü bilinmektedir. Türkiye’de 300 400 bin civarında Parkinson tedavisi gören kişi vardır" dedi.



"Temel belirtisi hareketlerde yavaşlama ve titremedir"

Hastalığın çoğu zaman vücudun bir yarısında başladığını ve yıllar içerisinde diğer tarafa da geçtiğini kaydeden Terlemez, "Parkinson hastalığı hemen hemen her zaman vücudun bir yarısında başlar, yıllar içinde diğer tarafa da geçer. Temel belirtisi, hareketlerde yavaşlama ve/veya titremedir yani tremordur. Sıklıkla tek tarafta, istirahat halinde ortaya çıkan elde veya ayakta titreme ve eklem hareketlerinde katılıkla kendini gösterir. Zamanla yürürken tek veya iki taraflı kol sallanma hareketlerinde azalma veya kayıp, adımlarda küçülme, yürümeye başlamada zorluk, düğme iliklemek ya da açmakta zorlanma, yatakta dönme ya da otururken kalkmada güçlük, maske yüz ifadesi, alçak ve kısık ses tonu ile konuşma, el yazısında küçülme, öne doğru eğilme/kamburlaşma olabilir. Hastaların hemen hemen hepsinde bu tabloya ileri dönemlerde bunama da eklenir. Alzheimer hastalığından farkı, alzheimer hastalığı unutma ve davranış problemleri ile seyreder, Parkinson hastalığı hareket bozukluğu ile başlar. İleri dönemlerde bunama hastanın kliniğine eklenir. Hastalığın tanısı, hastanın klinik hikayesi ve nörolojik muayene ile konulmaktadır" ifadelerini kullandı.



"Parkinson ilerlemesinin beş ilerleme safhası vardır"

Parkinson'un aşamalı bir hastalık olduğuna değinen Dr. İbrahim Terlemez, şu bilgileri verdi:

"Parkinson aşamalı süren bir hastalıktır. Parkinson’un beş ilerleme safhası vardır denilebilir. Birinci evrede bulgular hafiftir. Mimik ve yürüme bozulmalarını hastanın ailesi fark edebilir. İkinci evrede bulgular iki tarafta da bulunur. Bu evrede duruş ve yürüyüş etkilenmiştir. Üçüncü evrede de hastada denge bozukluğu, düşmeler olur. Dördüncü evrede hasta zor da olsa yürür ancak hareketlerde yavaşlama vardır. Hasta tek başına yaşayamaz. Parkinson son evre denilen beşinci evrede ise hasta yatağa ya da tekerlekli sandalyeye bağımlı yaşarlar. Tüm hastalarda bu evreler görülmeyebilir veya geçişler bu sırayı takip etmeyebilir."



"Her zaman olduğu gibi düzenli ve dengeli beslenmek gerekir"

Terlemez, "Hastalığın belirtilerini tedavi eden ya da belirtileri arttıran bir yiyecek bulunmamaktadır. Parkinson hastalığında da her zaman olduğu gibi düzenli ve dengeli beslenmek gerekmektedir. Aşırı yemek yemekten ve kilo alımından kaçınılması gerekmektedir. Bu hastalarda kabızlık görülebileceğinden lifli gıdalarla oluşan bir diyet ve bol su tüketimi uygun olacaktır. Sebze ve meyvelerden zengin, zeytinyağlı yiyecekler tüketilmelidir. Parkinson’da düşme riski olduğu için kemik erimesine karşı dikkatli olunmalıdır. Tedaviyi yapan doktor mutlaka kalsiyum ile D vitamini değerlerini ölçüp ona göre bir diyet önerisinde bulunabilir. Peynir, süt, yoğurt tüketimi bu hastalıkta kemik erimesine önlem için önemlidir. E vitamini ile ilgili Parkinson'u yavaşlattığına dair çalışmalar yapılsa da henüz kesin tutarlı bir veri yoktur. Ancak antioksidandan zengin beslenmek her durumda faydalıdır. Ayrıca B12 vitamini beyin fonksiyonları için önemlidir. B6 vitamini de Parkinson için önemli vitaminlerdendir. Bazı hastalarda yutma sorunları yaşanabilir. Parkinson hastalığı gibi beyin ve sinir sistemini ilgilendiren hastalıklarda, mesane kontrolü bozulabilir ve kaçırma dahil tüm alt idrar yolu yakınmaları görülebilir" şeklinde konuştu.



"Parkinson hastaları için egzersiz önemlidir"

Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. İbrahim Terlemez, "Parkinson hastaları için egzersiz önemlidir. Egzersiz Parkinson'un hareket semptomlarını azaltarak, hastanın günlük aktivitelerini kolaylaştırabilir. Egzersiz planı hakkında doktorunuz sizi bir fizik tedavi uzmanına yönlendirecektir. Parkinson fizik tedavi ile yavaşlatılabilir. Parkinson hastalarının büyük kısmı ilaç ile tedavi edilir. İlaç tedavisi nöroloji hekimi tarafından başlanıp, ilaç dozlarının hastanın kliniğine göre ayarlanması gerekir. İlk başlarda 12 ilaç yeterli iken, ileri Parkinson tedavisinde 78 çeşit ilaç kullanılabilmektedir. Hastaların çok az kısmına halk arasında 'beyin pili' denen cerrahi yöntemle pil uygulanmaktadır" diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.