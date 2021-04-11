Kırıkkale-Kayseri karayolunda yoğun sis ve kar etkili oldu

KırıkkaleKayseri karayolunda yoğun sis ve kar ulaşımı olumsuz etkiledi.

KırıkkaleKayseri karayolu üzerindeki Keskin ilçesinde etkili olan yoğun sis ve kar yağışı ulaşımı olumsuz etkiledi. Bölgede etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 35 metreye kadar düştü. Sürücüler kar, tipi ve sis nedeniyle güzergahta dikkatle ilerledi. Bazı sürücüler de dinlenme tesislerinde mola vererek sisin etkisinin azalmasını bekledi.

Keskin ilçe merkezinde ve yüksek kesimlerde kar yağışı sürerken, kar yağışı ve sisli hava drone ile havadan görüntülendi.

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