43 ilin geçiş güzergahında virüse geçit yok: Otobüs ve özel araçlar tek tek durduruldu Şehirler arası seyahat eden kişilerin HES kodu ve seyahat izin belgesi sorgulandı

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşakta yer alan Kırıkkale'de, korona virüs ile mücadele kapsamında, otobüs ve özel araçlarla şehirler arası seyahat eden kişilerin "HES kodu" ve "seyahat izin belgesi" kontrol edildi.

Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre "kırmızı" renk ile "çok yüksek" riskli iller arasında yer alan Kırıkkale'de, İl Emniyet Müdürlüğü ve Salgın Denetim Merkezi ekiplerince, 24 saat süreyle denetimler aralıksız sürüyor. Korona virüs salgınında pozitif vaka artışının önüne geçmek için kent genelinde binin üzerinde personel görev yapıyor.

Ulaşımda 43 ilin geçiş güzergahındaki kilit kavşaktan geçen otobüsler ve özel araçlar tek tek durduruldu. Bölge Trafik Kontrol Noktasına alınan araçlardaki sürücü ve yolcuların "HES kodu" ile "seyahat izin belgesi" kontrol edildi. Otobüste seyahat ederken tespit edilen 20 yaş altı bir gence ilk kez kısıtlamayı ihlal ettiği gerekçesiyle uyarı verildi. Ekipler, seyahat izin belgesi olmayan kişilere de 4 bin 50’şer lira idari para cezası uyguladı.

Alparslan Türkeş Bulvarındaki denetimler de ise "HES kodu" ve "seyahat izin belgesi" kontrolleri gerçekleştirildi. Kısıtlama nedeniyle sokakta bulunması yasak olan 65 yaş üzeri iki vatandaşa da uyarı yapıldı. Polis ekipleri de sürücülerin alkol muayenesini ve GBT'sini sorguladı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.