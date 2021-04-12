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Kırıkkale'de dernekte okey oynayan 20 kişiye 125 bin TL ceza

DHA

Kırıkkale'de dernekte okey oynayan 20 kişiye 125 bin TL ceza


Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de dernek binasında koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek okey ve iskambil oynayan 20 kişiye toplam 125 bin TL para cezası uygulandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Bürosu Amirliği ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, İzmir Caddesi'nde faaliyet gösteren dernek binasına, ihbar üzerine baskın yaptı. Dernekte 20 kişinin maske ve fiziksel mesafe gibi kuralları ihlal ederek, okey ve iskambil oynadığı belirlendi. 20 kişiye, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 6 bin 250'şer TL'den toplam 125 bin TL para cezası uyguladı. Dernek hakkında da işlem yapıldı. 20 kişi arasında, aynı yerde önceki gün yapılan denetimde yine okey ve iskambil oynarken yakalanarak para cezası uygulanan 17 kişiden bazılarının da bulunduğu öğrenildi.
DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2021-04-12 10:39:14

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