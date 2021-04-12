Kahvehanede okey ve iskambil oynayan 19 kişiye 118 bin lira caza

Kırıkkale'de korona virüs kurallarını ihlal ederek kahvehanede okey ve iskambil oynayan 19 kişiye toplam 118 bin 750 lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerinde bir kahvehanede korona virüs tedbirlerini ihlal eden 19 kişi okey ve iskambil oynadığı tespit edildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, kahvehaneye baskın yaptı. Burada toplanan 19 kişiye korona virüs kuralını ihlal ettiği gerekçesiyle 118 bin 750 lira idari para cezası uyguladı. Polis, kişilerin kimlik kontrolünü yaparak GBT’sini sorguladı.

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