Koronavirüse rağmen kahvede okey ve iskambile 118 bin lira ceza



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, kahvede koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek, okey ve iskambil oynayan 19 kişiye toplam 118 bin 750 TL ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Ahlak Bürosu Amirliği ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Gürler Mahallesi Mehmet Akif Caddesi'ndeki kahveye, ihbar üzerine baskın yaptı. İçerideki 19 kişinin maske ve sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek, okey ve iskambil oynadığı belirlendi. Bu kişilere, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 118 bin 750 TL ceza kesildi. Kahve sahibi hakkında da işlem yapıldı.

DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-04-12 16:18:03



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