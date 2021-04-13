Kırıkkale'de minik öğrencilerden polislere sürpriz kutlama

Bu bölgelerde sağanak ve kar var



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, 'kavga var' ihbarı üzerine, verilen adrese sevk edilen polis ekipleri, minik öğrencilerin sürprizi ile karşılaştı.

Kentte faaliyet gösteren özel bir anaokulu öğretmenleri ve öğrencileri, Türk Polis Teşkilatı'nın 176'ncı Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle polislere sürpriz kultama yapmak istedi. 155'e 'Okulda kavga var' ihbarında bulunulmasıyla verilen adrese emniyet ekipleri sevk edildi. İhbar edilen adresteki okula giren polisler, sürpriz kutlama ile karşılaştı. Emniyet ekibini ellerinde Türk Bayrakları ile bekleyen minik öğrenciler, polislere pasta ikram etti. Öğrencilerle birlikte pastanın üstündeki mumları üfleyen polisler, kutlama için öğretmenlere ve öğrencilere teşekkür etti. DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-04-13 00:29:07



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.