Takla atan otomobilden yara almadan kurtuldu

Bu bölgelerde sağanak ve kar var

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin takta atarak ters devrildiği trafik kazasında sürücü yara almadan kurtuldu.

Çorum'dan Kırıkkale istikametine seyreden Tayfur Ç. idaresindeki 34 PN 4789 plakalı Peugeot marka otomobil, sürücünün kontrolünden çıkması sonucu takla attı. Şarampole ters devrilen otomobilde maddi hasar meydana geldi. Sürücü Tayfur Ç. ise kazadan yara almadan kurtuldu. Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.