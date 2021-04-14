Kırıkkale'de motosiklet kazası: 1 yaralı

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Kırıkkale'de kontrolden çıkan motosikletin devrildiği kazada 1 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.30 sıralarında Kırıkkale'de Atatürk Bulvarı üzerindeki İmam Hatip Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samet K. idaresindeki motosikletin savrularak yan yattı. Kazada motosiklet sürücüsü Samet K. yaralandı. Olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı sürücü ambulansla Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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