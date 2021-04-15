Kırıkkale'de kontrolden çıkan kamyon, kamyonete çarptı: 1 ölü, 4 yaralı

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Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'nin Delice ilçesinde kontrolden çıkan kamyonun, kamyonete arkadan çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında ÇorumKırıkkale yolunun 56'ncı kilometresinde Delice ilçesi yakınlarında meydana geldi. Mehmet Gürel yönetimindeki 05 KK 460 plakalı kamyon, sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu Gökdeniz Kutlu'nun kullandığı 52 DC 986 plakalı kamyonete arkadan çarptı. Çarpışmanın etkisiyle ağır hasar alan kamyonetteki yolcular, yola savruldu.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı ile kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kamyonet yolcularından Ali İlhan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralılar, Erkan Pehlivan, Recep Ali Turap ve sürücüler Mehmet Gürel ile Gökdeniz Kutlu, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-04-15 22:34:13



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