Yahşihan’da denetimler aralıksız sürüyor

Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki fırınlarda ve marketlerde düzenli olarak denetimler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Kırıkkale'nin Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, ilçede faaliyet gösteren fırınlarda pandemi kurallarına uygunluk denetimi gerçekleştiriliyor. Denetimlerde iş yerlerinin fiyat tarifeleri, ürün gramajları, iş yeri ve çalışanların genel hijyen şartları kontrol ediliyor. Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri ayrıca İçişleri Bakanlığı’nın Ramazan ayı tedbirleri konulu genelgesi gereğince fırınların iftar saatinden bir saat önce üretim faaliyetini durdurması ve sadece satış faaliyetine geçiş yapması gerektiğini de bildirerek bilgilendirmede bulunuyor.

Son kullanma tarihleri kontrol ediliyor

Yahşihan Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelindeki fahiş fiyat artışının önüne geçmek ve ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmek amacıyla marketlerde denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler, marketleri tek tek gezerek rafları kontrol ediyor. İlçe halkının sağlığını korumak amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtilirken tüketiciler aldıkları ürünlerin son kullanma tarihlerine mutlaka bakmaları konusunda uyarılıyor. Ayrıca yapılan denetimlerde bakkal ve marketlerin sahiplerine de sık sık raflardaki ürünlerin son kullanma tarihlerini kontrol etmelerini ve son kullanma tarihi geçmiş ürünleri aldıkları firmalara iade etmeleri gerektiği uyarılarında da bulunuluyor.

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