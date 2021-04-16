Kırıkkale'de 77 bin 900 doz korona virüs aşısı yapıldı

Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, kentte şimdiye dek 77 bin 900 doz Covid19 aşısı uygulandığını belirtti.

İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, yaptığı açıklamada bir yılı aşkın süredir mücadele edilen Covid19'a karşı tek silahın aşılanma olduğuna dikkat çekti. Ağırtaş, "Dünya genelinde aşılanmada 6'ncı sırada bulunan ülkemizde bu zamana kadar 19 milyon dozdan fazla aşı yapılmış olup, ilimizde ise bu zamana kadar yaklaşık 77 bin 900 doz Covid19 aşısı yapılmıştır. Aşının özellikle risk grubundaki bireylere olan olumlu katkısı apaçık ortadadır. Hem kendimizi hem sevdiklerimizi korumak için mutlaka aşı yaptırmalıyız. İlimizde bu zamana kadar hedef nüfusun yüzde 66,5’i Covid19 aşısının birinci dozunu yaptırırken, bu sayı ikinci dozda yüzde 43,5’a ulaşmıştır. Aşılanmanın ilk gününden itibaren yoğun ilgi gösteren sağlık çalışanlarımızın 1 ve 2'nci doz aşılanma dilimi yüzde 84’dür. 65 yaş üstü vatandaşlarımızda bu oran yüzde 79 iken, 5064 yaş vatandaşlarımızda bu oran yüzde 53,5’dür" dedi.



"Randevu alarak ilgili kuruluşlarda aşınızı kolayca yaptırabilirsiniz"

Ağırtaş, "İlimizde kişilerin tercihlerine göre hem Çin menşeli Sinovac/CoronaVac, hem de Alman menşeili Biontech/Pfizer aşısı yapılmaktadır. Aşılama çalışmalarımız Aile Sağlığı Merkezlerimiz (ASM), Yüksek İhtisas Hastanemiz, Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ve özel hastanede yapılmaktadır. Bakanlığımızın belirlemiş olduğu kriterlere uyan evde bakım hastaların aşılamaları ise evlerinde yapılmaktadır. Öte yandan Sinovac aşısı tüm tesislerimizde vatandaşlarımıza yapılabilmekteyken, Biontech sadece Yüksek İhtisas Hastanemizde yapılmaktadır. Aşı sıranız geldikten sonra ALO 182’yi arayarak veya Merkezi Hekim Randevu Sistemi’nden (MHRS) randevunuzu alarak ilgili kuruluşlarda aşınızı kolay bir şekilde yaptırabilirsiniz. Aşılama hizmetimiz Yüksek İhtisas hastanemizde gece 24.00’e kadar hafta sonu da dahil hizmet vermektedir" ifadelerini kullandı.

Maske, mesafe ve temizlik kurallarına uyulması gerektiğini hatırlatan Ağırtaş, hastane yatış oranını düşüren en güçlü silahın aşı olduğunu ve sırası geldiğinde yaptırıp önlem alınması gerektiğini aktardı.

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