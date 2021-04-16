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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kırıkkale'de kaçak silah operasyonu

İHA

Kırıkkale'de kaçak silah operasyonu

Kırıkkale'de silah kaçakçılığını önlemeye yönelik yapılan çalışmalar neticesinde 8 ruhsatsız av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.
Kırıkkale İl Jandarma Komutanlığınca kent genelinde silah kaçakçılığını önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor. Bu neticede Balışeyh ilçesine bağlı Aydınşeyh köyünde 3 şahsın evinde ve eklentilerinde aramalarda bulunuldu. Balışeyh İlçe Jandarma Komutanlığı ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı adreslerde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız av tüfeği ve toplamda 94 fişek ele geçirildi.
Şüpheli 3 şahıs hakkında soruşturma başlatıldı.

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