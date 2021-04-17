Kırıkkale'de uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

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Kırıkkale'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 şahıstan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarını sürdürüyor. Bu neticede kent merkezinde ikametten bonzai maddesi sattığı tespit edilen R.M., E.M. ve H.Ş. isimli şahıslara yönelik operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramalarda 57,54 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan şahıslardan 2'si tutuklandı.

Ayrıca uyuşturucu madde ticareti yapan K.A. ve M.A.'ya yönelik düzenlenen operasyonda da toplamda 38 adet kullanımı kırmızı reçeteye tabi ilaç ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şahıs, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

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