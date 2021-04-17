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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Ev ve iş yerinden sigara, altın ve para çalan hırsızlar yakalandı

İHA

Ev ve iş yerinden sigara, altın ve para çalan hırsızlar yakalandı

Kırıkkale'de iş yeri ve evden yüklü miktarda hırsızlık yaptığı belirlenen 3 şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şahıslardan biri tutuklanırken 2'si elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla salıverildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ile Aranan ve Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kentteki hırsızlık olaylarının engellenmesi ve faillerin yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Çalılıöz Mahallesinde bulunan bir iş yerinden 6 bin TL değerinde sigara ve 13 bin TL değerindeki altınların çalınması olayı üzerine çalışma başlatıldı. Elde edilen bulgular neticesinde hırsızlık zanlısının M.T. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Ayrıca Yenimahalle bulunan ikametten 19 bin 950 TL para ve 22 bin TL değerindeki altınların çalınması olayının şüphelilerinin R.A. ve T.A. olduğu tespit edildi. Söz konusu şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen şahsılar, elektronik kelepçe takılarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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