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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Milli kick boksçulardan yeni hedef

İHA

Milli kick boksçulardan yeni hedef

6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası’nda altın madalya kazanan Kırıkkaleli milli kick boksçular, İslami Dayanışma Oyunları’nda Türkiye'ye şampiyonluk gururu yaşatmayı hedefliyor.
Türkiye Kick Boks Federasyonu Başkanlığı tarafından 811 Nisan 2021 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenen 6. Uluslararası Türkiye Açık Kick Boks Avrupa Kupası müsabakalarında 16 ülkeden bin 600 sporcu yarıştı.
Kırıkkale Polis Gücü Lider Spor Kulübü’nden 6 milli sporcu şampiyonaya katıldı. 89 kilogramda büyük erkek kategorisinde yarışan Mustafa Ayten ile 70 kilogramda büyük bayan kategorisinde yarışan Mevlüdiye Aktaş, Avrupa Kupası şampiyonu olarak altın madalya kazandı.
55 kilogramda büyük bayan kategorisinde yarışan Rabia Güneş ile 69 kilogram genç erkek kategorisinde yarışan Umut Teköz, Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalya aldı.
Şampiyonada 1’inci olan Mustafa Ayten ile Mevlüdiye Aktaş, 1019 Eylül 2021 tarihleri arasında Konya’da düzenlenecek 5. İslami Dayanışma Oyunları’na katılmaya hak kazandı. Olimpiyat şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek milli sporcular, antrenör Adem Ayten eşliğinde hazırlıklarını günde çift antrenmanla sürdürüyor.

Adem Ayten: "Bayrağımızı göndere çektirmek için çalışmalara başladık"
Kırıkkale’yi ve polis teşkilatını en iyi şekilde temsil edeceklerini belirten antrenör Adem Ayten, “Nasipte neyse o var dedik önce. Nasibimizde bu varmış ama çalışmayınca nasip de olmuyor. Çok çalıştık çok emek verdik, geceyi gündüzümüze kattık. Kırıkkale’mizi ve polis teşkilatımızı temsil etmek için elimizden geleni yaptık. Cenabı Allah da bunu lütuf etti elhamdülillah. Bu duygular tarif edilmez yaşanır. Çok duyguluyum bayrağımızı göndere çektirdik. İki tane birinci çıkarttık. İki tane üçüncü çıkarttık elhamdülillah. Gönül isterdi ki onları da birincilik kürsüsüne taşıyalım. İnşallah ilerleyen zamanlarda daha güzel şeyler olacak diye düşünüyorum. Eylül’de yapılacak olan İslami Oyunlar Dünya Şampiyonasına kick boksta katılma hakkı kazandık. Çok mutluyuz. Biz de inşallah bayrağımızı göndere çektirmek için şu andan itibaren çalışmalarımıza başladık. Polis teşkilatımızı ve Kırıkkale’mizi en iyi şekilde temsil edip geleceğiz inşallah” dedi.

Mustafa Ayten: "Çok çalışıp birinci olmayı hedefliyoruz"
Pandemi kuralları çerçevesinde antrenmanlarını yapmaya gayret ettiklerini ifade eden Mustafa Ayten, “Çok şükür bunca emek verdik çok çalıştık. Hem Adem hocamızla beraber hem de takım arkadaşlarımızla beraber büyük emek verip pandemi kuralları çerçevesinde antrenmanlarımızı yapmaya gayret ettik. Şampiyonada Rabbime şükürler olsun ki birincilik nasip oldu. Hem bayrağımızı göndere çektirdik hem de Kırıkkale’mizi uluslararası arenada zirveye taşıdık. Bu büyük bir turnuva 4 yılda bir yapılıyor. Bizler de kick boksçu olarak bu turnuvaya ilk defa katılmaya hak kazandık. Kırıkkale’mizden iki sporcu olarak İslami Olimpiyatlara katılacağız. Büyük bir turnuva büyük bir heyecan içerisindeyiz. İnşallah daha çok çalışıp orada birinci olmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Mevlüdiye Aktaş: "Türk bayrağımızı göndere çekeceğiz"
Mevlüdiye Aktaş ise “Çok çalıştık emek verdik sabah akşam antrenmanı sürekli yağmur, çamur demeden çalıştık emeklerimizin karşılığını da aldık. Orada da inşallah Türk bayrağımızı göndere çekip birincilik kürsüsünde olacağız. Durmadan yılmadan çalışmaya devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

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