Kırıkkale’de kumar baskını: 5 kişiye 38 bin lira ceza

Kırıkkale’de korona virüs tedbirlerini ihlal ederek kısıtlama saatinde bir kıraathanede kumar oynayan 5 kişiye toplamda 38 bin lira idari para cezası uygulandı.

Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Bürosu ve İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, Yenidoğan Mahallesi’nde bir iş hanındaki kıraathanede oyun oynandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Hafta sonu kısıtlama saatinde iş yerine baskın yapan ekipler, 5 kişinin kumar oynadığını tespit etti. Covid19 tedbirlerini ihlal ettiği ve kumar oynadıkları gerekçesiyle 5 kişiye 7 bin 600 liradan toplam 38 bin lira idari para cezası uygulandı. Kimlik tespiti ve kontrolü için emniyete götürülen 5 kişi işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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