Kırıkkale'de kıraathanede kumara 44 bin lira ceza



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek ruhsatsız kıraathanede kumar oynayan 5 kişi ile iş yeri sahibine toplam 44 bin 180 TL para cezası uygulandı.

Kırıkkale'de İl Salgın Denetim Merkezi ve polis ekipleri, ihbar üzerine Yenidoğan Mahallesi'ndeki kıraathaneye baskın yaptı. Kıraathanede 5 kişiye ve iş yeri sahibine, koronavirüs tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle toplam 37 bin 500 TL, kumar oynadıkları gerekçesiyle de 6 bin 680 TL ceza kesildi. Kıraathaneyi ruhsatsız işlettiği belirlenen iş yeri sahibi Y.E. hakkında da adli işlem başlatıldı.

DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-04-18 14:46:59



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