Emniyet önünde kavgayı ayırmaya çalışan polis ve bekçi bıçaklanarak yaralandı

Kırıkkale'de emniyet önünde iki akraba arasında çıkan bıçaklısopalı kavgada, polis ve bekçinin de aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, aralarında husumet olan S.A. (27), şikayet için geldiği Cumhuriyet Polis Merkezi önünde akrabası O.Ç. (37) ile tartıştı. İki şahsın yakınlarının da dahil olmasıyla tartışma bıçaklısopalı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında S.A. bıçakla yaralanırken, O.Ç. ise kafasına vurulan sopa ile darp edildi. Kavgayı ayırmaya çalışan polis memuru Ayetullah Kızılarslan (37) sırtından, bekçi Ekrem Dinç (53) ise elinden bıçaklanarak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Ambulansla hastaneye kaldırılan polis memuru ve bekçinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Hastanede tedavi altına alınan S.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu, O.Ç.'nin ise sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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