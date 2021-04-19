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58 saatlik kısıtlamada 89 bin liralık ceza

İHA

58 saatlik kısıtlamada 89 bin liralık ceza

Kırıkkale’de hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde toplamda 89 bin 117 lira idari para cezası uygulandı.
Kırıkkale’de korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında 294 ekip ve bin 22 personelin katılımı ile 286 uygulama noktasında denetimler gerçekleştirildi. Jandarma ve polis ekiplerince farklı noktalardaki uygulamalarda 3 bin 977 şahıs sorgulanarak aranan 12 kişi yakalandı. Toplamda bin 802 aracın sorgulandığı çalışmalarda 51 araca 39 bin 858 TL cezai işlem uygulanırken 2 araç ise trafikten men edildi.
Ayrıca 1593 sayılı İl Hıfzıssıhha Kanunu gereğince 6 şahsa 5 bin 320 TL, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince de 20 şahsa 43 bin 939 TL para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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