Kırıkkale Nüfus Müdürlüğünden fazla mesai kararı

Kırıkkale İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğü, Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması için mesai saatlerinin uzatıldığını bildirdi.

Kırıkkale İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ile pasaport ve sürücü belgesi hizmetlerine ilişkin iş ve işlemlerin zamanında sonuçlandırılması amacıyla İl ve İlçe Nüfus Müdürlükleri ilimizdeki mesai saatleri değiştiğinden iki haftalık süre zarfında resmi tatiller dışında hafta içi sabah 09.0010.00 öğle arası 12.3013.00, akşam 16.0017.00 saatleri arasında fazla mesai yapılacaktır" ifadesi kullanıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.