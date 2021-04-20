Kırıkkale'de ilk üç ayda bin 101 kişi işe yerleşti

Kırıkkale İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu 2021 yılı Nisan ayı olağan toplantısı gerçekleştirildi.

Valilik Makam Toplantı Salonu’nda Vali Yunus Sezer başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda önceki gündem maddeleri görüşülerek değerlendirmelerde bulunuldu. Vali Sezer, toplantıda yaptığı açıklamada 2021 yılının ilk üç aylık döneminde bin 101 kişinin özel sektörde işe yerleştirildiğini, açılan 17 meslek edindirme kursları neticesinde kalifiye eleman istihdamı sağlandığını belirtti.

İŞKUR’da kayıtlı işsizlerin işletmelerde iş başı eğitim programı yaparak meslek edinmelerini sağlamak amacıyla 140 İşbaşı Eğitim Programı düzenlendiğini vurgulayan Vali Sezer, 397 kişinin katıldığı programların devam ettiğini sözlerine ekledi.

Kurul üyesi kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin katıldığı toplantıda, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Yasin Tekin tarafından kurum çalışmalarına ilişkin sunum yapıldı.

Toplantı, alınan kararların değerlendirilmesi ve planlamaların yapılması ile sona erdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.