Dernekte iskambil oynayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza

Kırıkkale'de İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, korona virüs tedbirlerini ihlal ederek dernekte oyun oynayan 5 kişiye 15 bin 750 lira idari para cezası uyguladı.

Kırıkkale'de İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında pozitif vaka artışının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürüyor. Ovacık Mahallesinde faaliyette olan bir dernek binasına baskın yapıldı. Covid19 tedbirlerini ihlal ederek iskambil oynayan 5 kişinin maske ve mesafe kurallarına uymadığı tespit edildi. Ekipler, İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 3 bin 150'şer liradan toplamda 15 bin 750 lira idari para cezası uyguladı.

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