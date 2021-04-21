Covid-19 testi pozitif olan avukat bürosunda çalışırken yakalandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Covid-19 testi pozitif olan avukat bürosunda çalışırken yakalandı

İHA

Covid-19 testi pozitif olan avukat bürosunda çalışırken yakalandı

Kırıkkale’de korona virüs testi pozitif olan bir avukat, bürosunda çalışırken yakalanarak karantinaya alındı. Avukata tedbirleri ihlal ettiği gerekçesiyle 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.
Korona virüs (Covid19) değerlendirme haritasına göre Kırıkkale, ‘kırmızı’ renk ile ‘çok yüksek’ riskli iller kategorisinde yer alıyor. Bu nedenle pozitif vaka artışının önüne geçmek için valilik koordinesinde binin üzerinde personel kent genelinde denetim yapıyor. 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbarlar üzerine harekete geçen ekipler, bu kez bir avukatın karantina ihlali yaparak bürosunda çalıştığını belirledi.
İl Salgın Denetim Merkezine bağlı ekipler, A.P. (55) isimli avukatın korona virüs testinin pozitif olduğunu HES kodu sorgulamasında doğruladı. Riskli kategoride yer alan avukat A.P., öğrenci yurdunda karantinaya alındı. Covid19 tedbirlerini ihlal ettiği gerekçesiyle de kendisine 4 bin 50 lira idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Tıra çarpmamak için manevra yapan otomobil takla attı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Tıra çarpmamak için manevra yapan otomobil takla ...
Dernekte iskambil oynayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ceza
YEREL HABERLER Dernekte iskambil oynayan 5 kişiye 15 bin 750 lira ...
Kırıkkale'de ilk üç ayda bin 101 kişi işe yerleşti
YEREL HABERLER Kırıkkale'de ilk üç ayda bin 101 kişi işe yerleşti
Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu: 3 gözaltı
Kırıkkale'de aranan 4 hükümlü yakalandı
YEREL HABERLER Kırıkkale'de aranan 4 hükümlü yakalandı
Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu
YEREL HABERLER Kırıkkale'de kaçak tütün operasyonu
Kırıkkale Nüfus Müdürlüğünden fazla mesai kararı
YEREL HABERLER Kırıkkale Nüfus Müdürlüğünden fazla mesai kararı
58 saatlik kısıtlamada 89 bin liralık ceza
YEREL HABERLER 58 saatlik kısıtlamada 89 bin liralık ceza
Otobüste korona virüs paniği: ‘Riskli’ şoför sefer sırasında yakalandı
YEREL HABERLER Otobüste korona virüs paniği: ‘Riskli’ şoför sefer ...
Kırıkkale´de iki katlı evde yangın
YEREL HABERLER Kırıkkale´de iki katlı evde yangın
Kırıkkale’de gece yarısı HES kodu denetimi: Araçlar tek tek durduruldu
YEREL HABERLER Kırıkkale’de gece yarısı HES kodu denetimi: Araçlar ...
Yaşlı çift, sesleri duyunca ‘hırsız geldi’ zannetti: Tüfekle dışarı çıkınca evlerinin yandığını gördü Evleri gözlerinin önünde alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Yaşlı çift, sesleri duyunca ‘hırsız geldi’ zannetti: ...