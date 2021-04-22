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BioNTech ve Sinovac aşısına talepler yüksek seviyede Kırıkkale’de vatandaşlar iftar sonrası aşı oluyor İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş: "BioNTech ve Sinovac aşısında da vatandaşlarımızın talepleri yüksek seviyede" "Sinovac veya BioNTech aşısı olmak yönünde bir ayrım yapmak çok önemli değil. Önemli olan aşıya ulaşım sağlamak"

İHA

BioNTech ve Sinovac aşısına talepler yüksek seviyede Kırıkkale’de vatandaşlar iftar sonrası aşı oluyor İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş: "BioNTech ve Sinovac aşısında da vatandaşlarımızın talepleri yüksek seviyede" "Sinovac veya BioNTech aşısı olmak yönünde bir ayrım yapmak çok önemli değil. Önemli olan aşıya ulaşım sağlamak"

Kırıkkale'de Ramazan ayı dolayısıyla iftar sonrası korona virüse karşı aşılama çalışmaları sürüyor. İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, "Sinovac veya BioNTech aşısı olmak yönünde bir ayrım yapmak çok önemli değil. Önemli olan aşıya ulaşım sağlamak. Bu hususta da vatandaşlarımız zaten neyi isterlerse bu aşıyı olabiliyorlar. Bu yönde BioNTech ve Sinovac aşısında da vatandaşlarımızın talepleri yüksek seviyede" dedi.

Korona virüs (Covid19) salgınıyla mücadelede Türkiye'de uygulanan Çin menşeili SARSCoV2 inaktif Sinovac aşısından sonra Almanya'da Türk bilim insanları Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Dr. Özlem Türeci tarafından geliştirilen mRNA teknolojisi BioNTech/Pfizer aşısı da vatandaşlara seçenek olarak sunuluyor. Vatandaşlar, randevu sistemi üzerinden BioNTech ya da Sinovac aşısını tercih ediyor. Kırıkkale İl Sağlık Müdürlüğü, kentteki tüm hastanelerde Ramazan ayı dolayısıyla iftar sonrası saat 21.00 ile 24.00 arasında korona virüse karşı aşılama çalışmalarını sürdürüyor. Ramazan ayında orucunun bozulacağı endişesi taşıyan vatandaşlar, iftar sonrasında hastaneye giderek aşı oluyor. BioNTech tercih eden vatandaşlar ise Yüksek İhtisas Hastanesi'nde aşı oluyor.
Kırıkkale İl Sağlık Müdürü Dr. Murat Ağırtaş, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, salgın ortamında en güçlü silahın aşı olduğunu belirterek, BioNTech ve Sinovac aşısında vatandaşların taleplerinin yüksek seviyede olduğunu söyledi.

"81 bin doz aşı yaptık"
Aşılama çalışmalarının büyük bir hızla devam ettiğini ifade eden Ağırtaş, açıklamasında şunları kaydetti:
"Uzun süredir bu yaşadığımız bu salgın ortamında elimizdeki en güçlü silahın aşı olduğunu biliyoruz. Aşı, biliyorsunuz Sağlık Bakanımızın da yakın zamanda yaptığı açıklamalarda değindiği üzere özellikle yaşlı nüfusumuza şu ana kadar aşılamayı yaptık. Yaşlı nüfusumuzun hastaneye yatış ve yoğun bakımda yatış oranlarımız ciddi anlamda azalttığını biliyoruz. Bizlere tabii ki aşının bu yönden sağlık hizmetinin sürdürülebilir ölçüde devam ettirmek açısından öneminin büyük olduğu aşikâr belli bir şekilde. İlimizde bu zamana kadar yaklaşık 81 bin doz aşı yaptık. Tabi bu aşılamada yaklaşık 34 bin vatandaşımızın birinci ve ikinci doz aşılaması tamamlandı. 19 bin vatandaşımızın da birinci doz aşıları yapıldı. İkinci doz aşılarının yapılması için günlerinin dolmasını bekliyorlar. Aşılamamız büyük bir hızla devam ediyor Kırıkkale’de."
"İftardan sonra ve hafta sonları saat 24.00'e kadar aşılama devam ediyor"
BioNTech aşı olmak isteyen vatandaşlara Yüksek İhtisas Hastanesi’nde hizmet verdiklerini dile getiren Ağırtaş, “Aşılama ilimizde Aile Sağlığı Merkezleri’nde, kamuya bağlı hastanelerimizde ve ilimizde bulunan özel hastanede aşılama hizmetleri devam ediyor. Tabii ki iftardan sonra ve hafta sonları da gece 24.00’e kadar aşılama hizmetimiz yine bu 3 hastanemizde Kırıkkale ilimizde devam ediyor. İlimizdeki aşılamada, Aile Sağlığı Merkezleri’nde tüm hastanelerimizde Sinovac aşısını yapıyoruz. Bunun yanında da BioNTech aşısı olmak isteyen vatandaşlarımıza da Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi’nde bu hizmeti sunmaktayız” dedi.

"Sinovac veya BioNTech aşısını ayrım yapmak önemli değil"
Randevu sistemi hakkında da bilgiler aktaran Ağırtaş, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:
"Buradan şunu vurgulamak istiyorum; tüm aşı sırası gelen vatandaşlarımızın 'Merkezi Hekim Randevu Sistemi' yani MHRS’den veya Sağlık Bakanlığımızın uygulaması olan enabız üzerinden randevu alarak sağlık kuruluşlarında biran önce başvurup aşılarını olmalarını diliyorum. Aşı konusunda Sinovac ve BioNTech açısından baktığımız zaman bizim için önemli olan özellikle vatandaşların aşıya ulaşması ve aşı olması. Dolayısıyla Sinovac veya BioNTech aşısı olmak yönünde bir ayrım yapmak çok önemli değil. Önemli olan aşıya ulaşım sağlamak. Bu hususta da vatandaşlarımız zaten neyi isterlerse bu aşıyı olabiliyorlar. Bu yönde BioNTech ve Sinovac aşısında da vatandaşlarımızın talepleri yüksek seviyede."

"Ziyaretleri erteleyelim"
Vatandaşların ziyaretleri bir süre ertelemelerini isteyen Ağırtaş, "İçinde bulunduğumuz ay münasebetiyle Ramazan ayında biliyorsunuz gelenek göreneklerimizde de birbirlerimize iftarda misafir oluyoruz. Tabi bu bulunduğumuz hassas durum ve hastalığın yaygınlaşması dikkate alındığında bu süreç zarfında vatandaşlarımızın iftar yemeklerinde bir araya gelmemelerini, eş, dost, akraba ziyaretlerini bir süre ertelemelerini hastalığın yayılmasını engellemek açısından fayda olduğunu biliyoruz. Bu konuda vatandaşlarımızın duyarlı olmasını istiyoruz" ifadesini kullandı.

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