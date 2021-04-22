Kazada yaralanan polis, 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti



Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, 1 Nisan'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada ağır yaralanan Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu'nda görevli polis memuru Zakir Karaca (43), tedavi gördüğü hastanede 20 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Karaca, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

KırıkkaleKırşehir kara yolunda meydana gelen kazada, Ali Bozdaş (55) yönetimindeki 71 BJ 406 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak, karşı şeride geçti. Otomobil, karşıdan gelen polis memuru Zakir Karaca'nın (43) kullandığı 71 AAE 595 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada yaralanan sürücüler, ihbarla gelen sağlık ekiplerince ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedaviye alındı. Sağlık durumu ağır olan Karaca, 1 gün sonra Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi. 2 çocuk babası Karaca, doktorların tüm müdahalesine rağmen 20 gün süren yaşam mücadelesini dün kaybetti.

EŞİ VE ÇOCUKLARI GÖZYAŞI DÖKTÜ

Zakir Karaca için Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu'nda tören düzenlendi. Buradaki törenin ardından Karaca'nın cenazesi, Kırıkkale Nur Camii ve Külliyesi'ne götürüldü. Vali Yunus Sezer, İl Emniyet Müdürü Günter Şenses, Kırıkkale Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Mustafa Evren Yoğurtcu, Karaca'nın meslektaşları, ailesi ve çok sayıda kişi, cenaze törenine katıldı. Baba Numan Karaca, törende taziyeleri kabul etti. Karaca'nın eşi Asuman, çocukları Mustafa ve Mehmet Karaca da tabuta sarılarak, gözyaşı döktü. İl Müftüsü Hasan Hayri Yaşar'ın kıldırdığı namazın ardından Zakir Karaca'nın cenazesi, Yahşihan Mezarlığı'nda toprağa verildi.DHA-Genel Türkiye-Kırıkkale Burak Can

2021-04-22 13:17:34



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