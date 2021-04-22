Hafif ticari araç takla attı: 7 yaralı

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Kırıkkale'de kontrolden çıkan hafif ticari aracın takla attığı kazada 7 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde KırıkkaleÇorum D200 karayolunun 70. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin A. idaresindeki 07 LF 892 plakalı Ford marka hafif ticari araç, kontrolden çıkması sonucu takla attı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Hurdaya dönen araçtaki sürücü Hüseyin A. ile yolculardan Ayşenur Ö., Meryem A., Osman Ozan B. Zerrin Ö., Mukaddes Ö. ve Hüseyin Ö. yaralandı. Ambulansla hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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