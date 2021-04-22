Kırıkkale'de hafif ticari araç, takla attı: 7 yaralı

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan hafif ticari aracın taklalar atması sonucu meydana gelen kazada, 7 kişi yaralandı.
Kaza, sabah saatlerinde Kırıkkale-Samsun yolunda meydana geldi. Hüseyin Altunok yönetimindeki 07 LF 892 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak, taklalar attı. Kazada sürücü ile araçta bulunan Ayşenur Özcanlı, Meryem Altunok, Osman Ozan Bozkurt, Zerrin Özcanlı, Mukaddes Özcanlı ve Hüseyin Özcanlı yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Yüksek İhtisas Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2021-04-22 17:24:18
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