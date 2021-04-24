Kırıkkale'de "HES kodu" denetimi

Kırıkkale'de korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında "HES kodu" ve "seyahat izin belgesi" denetimi yapıldı.

Korona virüs (Covid19) risk değerlendirme kriterlerine göre Kırıkkale, "kırmızı" renk ile "çok yüksek riskli" iller kategorisinde yer alıyor. İl Salgın Denetim Merkezi ekipleri tarafından polis kontrol noktalarında sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler yapıldı. Ekipler, kent genelinde belirlenen kontrol noktalarında "HES kodu" ve "seyahat izin belgesi" kontrolü gerçekleştirdi. Covid19 tedbirlerine uymayan bazı kişilere de 4 bin 50'şer lira idari para cezası uygulandı.

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