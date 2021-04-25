Önce eşini bıçaklayarak öldürdü, ardından evini ve otomobilini ateşe verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Önce eşini bıçaklayarak öldürdü, ardından evini ve otomobilini ateşe verdi

DHA

Önce eşini bıçaklayarak öldürdü, ardından evini ve otomobilini ateşe verdi


Burak CAN/KIRIKKALE,(DHA) KIRIKKALE'de eşi Koçer D.'yi (56) çıkan kavga sırasında bıçaklayarak öldüren M.D. (75), daha sonra evini ve otomobilini ateşe verdi. Zanlı sorgusunda cinayeti işlediğini itiraf ederken, evde ve otomobilde çıkan yangınlar itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Olay, gece saat 23.30 sıralarında Bahçelievler Mahallesi Yeşilöz Caddesi'nde yaşandı. 15 gün önce eşiyle birlikte 3 katlı binadaki daireye taşınan M.D., iddiaya göre; evde çıkan kavga sonucu cinnet getirerek eşi Koçer D.'yi bıçaklayarak öldürdü. M.D. ardından evini ve otomobilini ateşe verdi. Yangını gören çevredeki kişilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. M.D., İtfaiye ekiplerinin yanan otomobili söndürme çalışmalarına da katıldı. İfadesi alınmak üzere polis merkezine götürülen M.D., eşi Koçer D.'nin yanan evde kaldığını söyledi. Yangının söndürülmesinin ardından eve giren ekipler, Koçer D.'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Sağlık ekipleri yaptığı kontrolde, Koçer D.'nin vücuduna aldığı bıçak darbeleriyle hayatını kaybettiğini belirlendi. Talihsiz kadının cenazesi, Yüksek İhtisas Hastanesi morguna kaldırıldı. Zanlı M.D. ise sorgusunda cinayeti itiraf etti.
Yangını ilk fark ederek, itfaiyeye bildiren Özcan Demir, "Evden çıkan alevleri görünce bağırdım 'binada kimse var mı' diye. Arka taraftan zıpladım bütün zillere bastım, baktım kimse yok. Evden çıkmadan itfaiyeyi aradım. Daha sonra trafonun yanında evin sahibinin arabası da yanmaya başladı. Arabanın yandığını da görünce itfaiye geldi, yangına müdahale ettiler" dedi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak Can
2021-04-25 02:49:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cinnet getiren koca dehşet saçtı: Karısını öldürüp, evini ve otomobilini ateşe verdi
YEREL HABERLER Cinnet getiren koca dehşet saçtı: Karısını öldürüp, ...
Koronavirüse rağmen kahvede oyuna 62 bin TL ceza
YEREL HABERLER Koronavirüse rağmen kahvede oyuna 62 bin TL ceza
Kısıtlama ihlali yapan kahvehaneye kumar baskını: 10 kişiye 68 bin 750 lira ceza
YEREL HABERLER Kısıtlama ihlali yapan kahvehaneye kumar baskını: 10 ...
Kırıkkale'de "HES kodu" denetimi
YEREL HABERLER Kırıkkale'de "HES kodu" denetimi
Mehter takımlı "23 Nisan" coşkusu
YEREL HABERLER Mehter takımlı "23 Nisan" coşkusu
Kırıkkale'de TIR dorsesi üzerinde '23 Nisan' coşkusu
YEREL HABERLER Kırıkkale'de TIR dorsesi üzerinde '23 Nisan' coşkusu
Evlerinde olan çocuklar sesi duyunca camlara koştu Kırıkkale'de "23 Nisan korteji"
YEREL HABERLER Evlerinde olan çocuklar sesi duyunca camlara ...