1,5 aylık eşini öldüren 75 yaşındaki koca adliyede (2)

Biri ortak biri mali işler sorumlusu çıktı!

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TUTUKLANDI

Kırıkkale'de, çıkan tartışmada eşi Koçer Dönmez'i çeşitli yerlerinden bıçaklayarak öldüren, sonrasında ise evini ve otomobilini ateşe veren Mehmet Dönmez, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN

2021-04-25 20:46:50



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