1,5 aylık karısını öldüren 75 yaşındaki cinayet zanlısı tutuklandı

Kırıkkale'de 1.5 aylık eşini bıçakla öldürüp evi ve otomobilini yakarak yangın süsü vermeye çalışan 75 yaşındaki cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kırakkale'de dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 711. Sokakta gerçekleşen olayda, bir apartmanın 2. katında kiracı olarak ikamet eden 75 yaşındaki Mehmet Dönmez, daha 1,5 ay önce evlendiği Koçer Dönmez'i (56) göğsünden ve sırtından bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra evini ve otomobilini yakarak yangın süsü vermeye çalışan cinayet zanlısı Dönmez, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Dönmez, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.