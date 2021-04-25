1,5 aylık karısını öldüren 75 yaşındaki cinayet zanlısı tutuklandı

Kırıkkale'de 1.5 aylık eşini bıçakla öldürüp evi ve otomobilini yakarak yangın süsü vermeye çalışan 75 yaşındaki cinayet zanlısı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kırakkale'de dün gece saatlerinde Bahçelievler Mahallesi 711. Sokakta gerçekleşen olayda, bir apartmanın 2. katında kiracı olarak ikamet eden 75 yaşındaki Mehmet Dönmez, daha 1,5 ay önce evlendiği Koçer Dönmez'i (56) göğsünden ve sırtından bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra evini ve otomobilini yakarak yangın süsü vermeye çalışan cinayet zanlısı Dönmez, polis tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Dönmez, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.