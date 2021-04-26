Kırıkkale'de, kıraathanede kumar oynayan 6 kişiye 44 bin TL ceza

Burak CAN/KIRIKKALE, (DHA)KIRIKKALE'de, koronavirüs tedbirlerini ihlal ederek kıraathanede kumar oynayan 5 kişi ile iş yeri sahibine toplam 44 bin 180 TL para cezası uygulandı.
Kırıkkale'de İl Salgın Denetim Merkezi ve emniyet ekipleri, ihbar üzerine Yenidoğan Mahallesi'ndeki kıraathaneye baskın yaptı. Kıraathanedeki 5 kişi ve iş yeri sahibine, koronavirüs tedbirlerini ihlal, sokağa çıkma kısıtlamasına uymamak ve kumar oynama gerekçesiyle toplam 44 bin 180 TL ceza kesildi. Kumar oynatan kıraathane sahibi hakkında da adli işlem başlatıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kırıkkale Burak CAN
2021-04-26 01:28:25
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