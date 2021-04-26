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Kırıkkale'de 82 saatlik kısıtlamada 72 bin liralık ceza

İHA

Kırıkkale'de 82 saatlik kısıtlamada 72 bin liralık ceza

Kırıkkale'de korona virüs ile mücadele kapsamında uygulanan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlamasında yapılan denetimlerde toplamda 72 bin 427 lira idari para cezası uygulandı.
Korona virüs (Covid19) ile mücadele tedbirleri kapsamında, Türkiye genelinde 22 Nisan Perşembe günü 19.00'da başlayan ve Cuma, Cumartesi ve Pazar günlerinin tamamını kapsayan 82 saatlik sokağa çıkma kısıtlaması saat 05.00 itibarıyla sona erdi. Korona virüs risk değerlendirme haritasına göre "kırmızı" renk ile "çok yüksek" riskli iller kategorisinde yer alan Kırıkkale’de de, vakaların düşürülmesi maksadıyla kısıtlama süresince sıkı denetimler uygulandı.
Üç gün süren sokağa çıkma kısıtlamasında 322 ekip ve bin 106 personelin katılımı ile 313 uygulama noktasında denetimler gerçekleştirildi. Jandarma ve polis ekiplerince, kentin farklı noktalardaki uygulamalarda 4 bin 516 şahıs sorgulanırken araması bulunan 11 şahıs yakalandı. Toplamda bin 890 aracın sorgulandığı denetimlerde, 43 araca 37 bin 481 lira cezai işlem uygulanırken 1 araç ise trafikten men edildi.
Ayrıca, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu gereğince 10 kişiye 28 bin 777 lira, 1593 sayılı Hıfzıssıhha Kanunu gereğince de 4 kişiye 6 bin 169 lira idari para cezası uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kırıkkale haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kırıkkale Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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